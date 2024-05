Marcelo espera ouvir do Governo na segunda-feira estratégia para sem-abrigo

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas na sede do Banco Alimentar Contra a Fome, em Lisboa, onde deixou compras que tinha feito num supermercado e se juntou por algum tempo aos voluntários na triagem dos produtos.

O chefe de Estado apelou à participação na campanha de recolha de alimentos deste fim de semana, considerando que esta deve ser "uma causa social de todos os portugueses" e que constitui "um apoio essencial" face à pobreza e desigualdades do país.

Interrogado sobre o problema das pessoas em situação de sem-abrigo, assinalou que vai receber na segunda-feira o ministro da Presidência, António Leitão Amaro, e o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, sobre este tema.

"Vou ouvir aquilo que é a estratégia do Governo, como é que o Governo pensa encarar a situação, uma vez que a situação que existia à entrada do Governo é que a estratégia, isto é, a linha política definida no passado era prolongada até ao fim do ano para dar tempo para encontrar uma estratégia diferente, nova", afirmou.

O Presidente da República referiu que "há dados novos, e os dados novos é que tem vindo a aumentar o número de sem-abrigo" e que "isso pesa".

Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou que para lidar com este problema "Lisboa aprovou em Câmara Municipal e em Assembleia Municipal uma estratégia municipal, mas a estratégia municipal só funciona se houver uma estratégia nacional".

"Portanto, segunda-feira, uma parte da minha tarde, do meu dia vai ser dedicado à questão dos sem-abrigo", frisou.