Marcelo espera que nova liderança do INEM "cumpra bem" a sua missão
O presidente da República pronunciou-se esta sexta-feira sobre a substituição do presidente do INEM, Sérgio Janeiro, e disse esperar que a nova liderança "cumpra bem" a missão.
Há agora “uma solução definitiva, porque o que havia era uma substituição por um período limitado de tempo”, frisou Marcelo Rebelo de Sousa quando questionado pelos jornalistas sobre a substituição.
O Ministério da Saúde confirmou esta manhã a substituição do presidente do INEM, Sérgio Janeiro, tendo escolhido para o cargo um dos outros dois candidatos que tinham sido validados pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).
Sobre o nome avançado para o cargo, a governante não confirmou Luís Cabral: "Não vou confirmar. Iremos anunciar no momento em que acharmos que é oportuno anunciar".
Aos jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa frisou esta tarde que “as soluções duradouras são sempre preferíveis às temporárias, aguardando resultado de um processo que é lento pela sua própria natureza”.
“O resto, vamos ver. Tem a ver com a liderança, o programa da liderança, o repensar daquela estrutura. Tudo isso é prematuro estar a pronunciar-me sobre esse ponto concreto”, afirmou o chefe de Estado.
Questionado sobre o que espera da nova liderança do INEM, Marcelo respondeu que esta entidade “tem um papel a desempenhar nessa visão global sobre a saúde”, esperando-se que “cumpra bem essa missão” pelo “interesse dos portugueses”.
