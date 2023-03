Marcelo pede que não se generalize "ato isolado" que fez dois mortos no Centro Ismaili

Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta tarde no Centro Ismaili, em Lisboa, para manifestar solidariedade às famílias das vítimas e à comunidade ismaelita, tendo no final, em declarações aos jornalistas, afirmado que "não há nada que justifique um ato criminoso como este"."Sendo um caso isolado, não vale a pena estar a generalizar porque é injusto e é precipitado", defendeu.O Presidente da República espera "que a sociedade portuguesa compreenda que de um ato isolado, tal como ele aparece neste momento, não é possível retirar generalizações", recordando a importância do serviço prestado por esta comunidade.Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou ainda a rápida intervenção das forças de segurança, considerando que esta atuação pronta "pode ter poupado consequências maiores".