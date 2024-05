Margarida Blasco volta a reunir-se com forças de segurança

O porta-voz da plataforma que congrega 11 sindicatos da PSP e associações da GNR, Bruno Pereira, já avançou que a plataforma abandonará as negociações com o Governo caso não seja apresentada “uma nova proposta digna” por parte do MAI.Para contestar a proposta apresentada pelo Governo, os polícias da PSP e GNR marcaram, através das redes sociais, uma concentração a partir das 14h00 na Praça do Comércio, em Lisboa, protesto que está a ser divulgado pelo "movimento inop" e conta com o apoio logístico do Sindicato Vertical de Carreiras da Polícia, que não tem direito a negociação com a tutela pelo reduzido número de associados.