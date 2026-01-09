País
Margem sul do Tejo vai ter mais três ambulâncias a partir de sábado
O vice-presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses, Eduardo Correia, revela que são esperadas mais três ambulâncias, este fim-de-semana, na margem sul do Tejo. A primeira ambulância já está a trabalhar desde as 8 horas desta sexta-feira a partir da Trafaria, no concelho de Almada.
A expectativa da Liga é que a frota e disponibilidade de ambulâncias aumentem nos próximos meses de forma permanente, a juntar ao reforço que o dirigente diz que tem sido feito do lado dos bombeiros na Península de Setúbal.
Eduardo Correia espera que o anúncio ontem feito, pelo Governo, depois da reunião com o INEM, seja cumprido.
A emergência médica passa desta forma a ter mais ambulâncias contratualizadas nesta região do país. A Liga considera que nesta altura, a nível nacional, o Ministério da Saúde devia ter mais 30 ambulâncias para responder ao aumento da procura.
No inverno de 2024 foram requisitadas mais 100 ambulâncias. Um contrato que custou quatro milhões de euros ao Estado.
Segundo Eduardo Correia, a Península de Setúbal conta com mais de 60 ambulâncias que são responsabilidade das corporações de bombeiros, num total superior a 1.700 a nível nacional.