Margem sul do Tejo vai ter mais três ambulâncias a partir de sábado

No inverno de 2024 foram requisitadas mais 100 ambulâncias. Um contrato que custou quatro milhões de euros ao Estado.





Segundo Eduardo Correia, a Península de Setúbal conta com mais de 60 ambulâncias que são responsabilidade das corporações de bombeiros, num total superior a 1.700 a nível nacional.

A expectativa da Liga é que a frota e disponibilidade de ambulâncias aumentem nos próximos meses de forma permanente, a juntar ao reforço que o dirigente diz que tem sido feito do lado dos bombeiros na Península de Setúbal.Eduardo Correia espera que o anúncio ontem feito, pelo Governo, depois da reunião com o INEM, seja cumprido.A emergência médica passa desta forma a ter mais ambulâncias contratualizadas nesta região do país. A Liga considera que nesta altura, a nível nacional, o Ministério da Saúde devia ter mais 30 ambulâncias para responder ao aumento da procura.