Marinha Grande altera um dos locais de voto

De acordo com informação atualizada hoje pela autarquia, os locais de votação para a 2.ª volta das eleições presidenciais de domingo na freguesia de Vieira de Leiria passam a ser a Junta de Freguesia de Vieira de Leiria, a Colónia de Férias da PSP (Praia da Vieira) e o Centro Pastoral N. Senhora D`Ajuda (Passagem).

Na freguesia da Marinha Grande, as mesas de voto vão funcionar na Escola Básica Guilherme Stephens, na Sociedade Desportiva e Recreativa do Pilado e Escoura e na Associação MOHER (em São Pedro de Moel).

Na freguesia da Moita, os eleitores poderão votar na Escola Básica da Moita.

"Ao todo, o concelho regista 34.141 eleitores distribuídos pelas três freguesias, sendo 27.865 na Marinha Grande, 5.058 em Vieira de Leiria e 1.218 na Moita", detalhou a autarquia da Marinha Grande em comunicado, afirmando que as alterações dos locais de voto visam "garantir segurança e condições adequadas aos votantes".

Em comunicado anterior, divulgado no dia 05 de fevereiro, a Câmara Municipal da Marinha Grande, no distrito de Leiria, já tinha apelado "à participação cívica de todos os eleitores, destacando a importância do exercício do direito de voto para o reforço da democracia".