Marinha Grande suspende receção de donativos por falta de armazenamento
O Município da Marinha Grande anunciou hoje que suspendeu a receção de donativos, incluindo bens essenciais e materiais de construção, por falta de capacidade de armazenamento.
Segundo a autarquia, nas últimas semanas o volume de doações ultrapassou a capacidade logística disponível, o que obriga a "uma pausa para reorganização e distribuição dos bens já entregues".
"Esta é uma medida estritamente temporária", garantiu a Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, na nota de imprensa.
De acordo com a autarquia, assim que a capacidade logística estiver restabelecida será emitida uma nova comunicação, informando a comunidade sobre a retoma da receção de donativos.
"A Câmara Municipal agradece o extraordinário espírito solidário demonstrado pela população, associações e empresas de todo o país, e apela à compreensão de todos, até que seja possível voltar a receber mais contribuições".