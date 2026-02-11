Marinha Grande suspende receção de donativos por falta de armazenamento

Segundo a autarquia, nas últimas semanas o volume de doações ultrapassou a capacidade logística disponível, o que obriga a "uma pausa para reorganização e distribuição dos bens já entregues".

"Esta é uma medida estritamente temporária", garantiu a Câmara da Marinha Grande, no distrito de Leiria, na nota de imprensa.

De acordo com a autarquia, assim que a capacidade logística estiver restabelecida será emitida uma nova comunicação, informando a comunidade sobre a retoma da receção de donativos.

"A Câmara Municipal agradece o extraordinário espírito solidário demonstrado pela população, associações e empresas de todo o país, e apela à compreensão de todos, até que seja possível voltar a receber mais contribuições".