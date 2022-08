Mário Ferreira vai levar a bandeira de Portugal ao espaço

Foto: Blue Origin

Às 14h30 vai levantar voo do deserto do Texas, nos Estados Unidos. Viaja com mais cinco tripulantes no sexto voo suborbital com tripulantes realizado pela empresa Blue Origin.



Vão passar a barreira que separa o limite da atmosfera terrestre e o espaço, e sentir a microgravidade.



Uma experiência única que vai durar pouco mais de 10 minutos.



Nas redes sociais o empresário revelou que vai levar até ao espaço uma bandeira de Portugal e uma garrafa de vinho do Porto.