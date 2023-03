Mário Nogueira reitera que proposta do Governo "não permite acordo"

, afirmou Mário Nogueira em entrevista aoPara a tarde desta quinta-feira está agendada uma nova ronda negocial"Para poder ver, em relação aos concursos de colocação de professores, se há um acordo", afirmou Mário Nogueira.Questionado sobre as últimas declarações do ministro da Educação, que falou em alguns avanços, o secretário-geral da Fenprof considerou que "esses avanços são os que já se conhecem".

Mário Nogueira recorda que existem com “contrato ativo no passado dia 31 de dezembro 15” cerca de “15.600 professores” e não os “10.700” de que o ministro falou.