"Queríamos ser otimistas mas somos realistas", adverte André Pestana

"O que tem mobilizado os profissionais da educação são três questões:- e obviamente aqui estamos a abranger a questão da contagem integral do tempo de serviço -, reconhecemos e, o ritmo a que será contado,, também, e depois uma questão muito importante, que é a dos profissionais não docentes", atalhou o dirigente do Sindicato dos Todos os Profissionais da Educação."As escolas não funcionam só com docentes. Eles têm um papel fundamental, os não docentes, e nóse um aumento de salarial de 120 euros para compensar a inflação", continuou.

André Pestana assinala que os "avanços são muito pequenos".

"O Governo pretende criar um novo organismo, que não existia, que inicialmente, a 7 de novembro, chegou a chamar de conselho de diretores interlocal ou intermunicipal. Agora mudou o nome: ficou conselho de QZP, quadros de zona pedagógica", apontou o dirigente sindical, a título de exemplo de posições da tutela que o S.TO.P. considera "graves"."Mas quando vamos ver a definição, no fundo, é o mesmo conselho de diretores que vai ter o poder para distribuir os horários de docentes", acentuou.





"Isto poderá ser o primeiro passo para os diretores terem, pode ser daqui a um ano ou dois, um poder totalmente abusivo".



Relativamente aos professores contratados, André Pestana sinaliza que há muitos profissionais que preferem não ser vinculados nas atuais condições.





O coordenador do S.TO.P. quis ainda clarificar que a posição do sindicato relativamente ao que vier a ser o desfecho da negociação suplementar: "No máximo, iremos receber uma nova proposta, se for o caso, e iremos partilhar essa proposta para que os profissionais da educação, que estão nas escolas, decidam democraticamente".