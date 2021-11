Máscara de novo obrigatória na rua? "Isso, claro, isso é evidente", diz Marcelo

Marcelo Rebelo de Sousa não se quis pronunciar diretamente sobre que medidas deverá o país adotar face ao crescimento do número de casos e de mortes por covid-19 em Portugal eQuestionado depois pelos jornalistas, junto ao Teatro Municipal São Luiz, em Lisboa, se entende que deve ser retomado o uso obrigatório de máscara na rua, o chefe de Estado respondeu:Marcelo Rebelo de Sousa realçou que atualmente o número de casos de infeção pelo novo coronavírus, "1500, 1600, 1700", e o número de mortes por covid-19, "inferior a 20", são inferiores aos de há um ano, quando se registavam "80 e tal mortes" e "cinco mil a seis mil" casos por dia.Fazendo realçar as diferenças, adiantou que se deve “ponderar calmamente, serenamente”., afirmou.O Presidente da República falava aos jornalistas antes de assistir ao concerto de abertura oficial das comemorações do centenário do nascimento do escritor José Saramago.. A anterior destas reuniões realizou-se há dois meses, a 16 de setembro e na altura estavam em cima da mesa as medidas de desconfinamento.Em Portugal, desde março de 2020, já morreram mais de 18 mil pessoas com covid-19 e foram contabilizados mais de um milhão e cem mil casos de infeção pelo novo coronavírus, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.