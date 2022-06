Maternidade Alfredo da Costa fez 33 partos no fim de semana

A maternidade Alfredo da Costa já está a receber grávidas através do Centro de Orientação de Doentes Urgentes. No fim-de-semana, a maior maternidade da região de Lisboa fez 33 partos, e isto mesmo com o desvio de doentes devido a um pico de afluência por causa do encerramento de serviços noutras unidades.