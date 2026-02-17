Mau tempo: cerca de 11 mil pessoas ainda sem eletricidade

Na zona da Marinha Grande existem algumas equipas que vieram de Espanha para ajudarem a restabelecer a eletricidade.





Dezasseis pessoas morreram em Portugal na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que provocaram também muitas centenas de feridos e desalojados.





A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o fecho de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações, inundações e cheias são as principais consequências materiais do temporal.



As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo foram as mais afetadas.



A situação de calamidade que abrangia os 68 concelhos mais afetados terminou no domingo.



A E-redes reforça o alerta para que a população identifique infraestruturas que ainda estejam caídas ou danificadas.