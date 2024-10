Mau tempo. Ciclone Kirk coloca Açores sob aviso vermelho

Para evitar males maiores, as autoridades determinaram a interdição de estradas, quer para o trânsito automóvel, quer para a circulação pedonal.O inspetor do Serviço regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Luís Martins, adianta que foi também reforçado o número de elementos no terreno, para responder às ocorrências que possam surgir.Para além do mar agitado, as rajadas de vento podem ultrapassar os 100 quilómetros por hora nas ilhas das Flores e do Corvo.As autoridades puseram em prática várias medidas preventivas.Depois de passar pela região dos Açores, o ciclone Kirk vai aproximar-se da Península Ibérica na quarta de manhã.Mas a chuva e o vento vão fazer-se sentir já a desta tarde de terça-feira em Portugal Continental, explica à Antena 1 a meteorologista Paula Leitão.A forte ondulação na costa ocidental levou também o IPMA a emitir avisos amarelo e laranja para os próximos dias.