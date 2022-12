Mau tempo. Espera-se novo agravamento na noite desta quinta-feira

“A próxima noite, de hoje para amanhã, vai ser caracterizada por um novo agravamento da situação meteorológica.acompanhadas de vento forte, o que vai exigir de todo o sistema muita cautela”, alertou Patrícia Gaspar.Num balanço da Proteção Civil sobre o mau tempo, a responsável disse haver ainda muito trabalho pela frente, esperando-se nas próximas horas “alguma intermitência” das condições meteorológicas, com períodos de maior tranquilidade, mas também “episódios de precipitação que poderá ser forte”, pelo que serão reforçados os sistemas de alerta.Por essa razão, Patrícia Gasparveiculadas pela comunicação social.Sobre a última noite, a secretária de estado referiu que “vivemos um fenómeno meteorológico muito extremo, com um impacto sobretudo na Área Metropolitana de Lisboa e nos concelhos limítrofes também, que exigiu um esforço enorme a todo o sistema de Proteção Civil”.“Todo o sistema esteve a funcionar na sua plenitude, com uma especial articulação com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que nos permitiu ao longo dos últimos dias ir acompanhando esta situação e ajustando os níveis de alerta”, declarou na conferência de imprensa.

Quase duas mil ocorrências registadas

O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, também falou aos portugueses, adiantando que devido ao mau tempo









Segundo André Fernandes, contabiliza-se um total 4.247 recursos envolvidos, entre operacionais da Proteção Civil e dos corpos de bombeiros, assim como meios terrestres.



No concelho de Odivelas há nove desalojados, na Amadora seis e em Loures 12. Todos eles estão a ser assistidos pelas autoridades.



O comandante destacou duas das ocorrências registadas durante a madrugada: um deslizamento de terras na Amadora que afetou barracões e que coloca em risco uma zona habitacional, obrigando ao deslocamento de cerca de 100 pessoas; e outra em Algés, onde uma mulher de 55 anos morreu devido a uma inundação na cave onde vivia.



O responsável apelou a toda a população que tenha um comportamento de autoproteção, pedindo que os cidadãos se mantenham em casa e respeitem as sinalizações das autoridades em zonas que estão em risco.

A Proteção Civil decidiu manter o estado de alerta laranja em Lisboa, Faro, Setúbal, Leiria e Santarém. O resto do país vai passar a estado de alerta especial amarelo.