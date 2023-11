Mau tempo. Estradas da Pimenteira e de Chelas em Lisboa cortadas

De acordo com o autarca, estão "são as situações mais gravosas neste momento na cidade".

O distrito de Lisboa esteve sob aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera entre as 13:28 e as 15:00 devido à previsão de períodos de chuva, "por vezes forte e persistente".

Segundo disse à agência Lusa fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), entre as 00:00 e as 16:00 de hoje foram registadas 354 ocorrências relacionadas com o mau tempo na zona da Grande Lisboa.

A mesma fonte precisou que as ocorrências dizem respeito a inundações (283), limpeza de vias (99), queda de árvores (42), queda de estruturas (42) e movimentos de massa (11), devido à forte precipitação.

Nas operações estiveram empenhados 1.493 operacionais, apoiados por 480 meios terrestres.

"Não há registo de feridos, nem ocorrências com danos significativos no património", acrescentou a mesma fonte.