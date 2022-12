Mau tempo Lisboa. Mais 141 pedidos de ajuda na capital

O mau tempo a noite passada provocou 141 pedidos de ajuda em Lisboa. Nenhum com gravidade. Apesar da chuva e do vento, a madrugada foi muito mais calma do que a anterior. Desde o início deste episódio meteorológico, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou quase 2200 situações no país, sobretudo nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Leiria e Faro.