Mau tempo na Madeira. Chuva intensa provocou inundações e cortou estradas

São três famílias que vivem na zona velha do Funchal.







Há também registo de estragos numa casa situada na Travessa de São Paulo, no centro do Funchal. Parte do teto ruiu nesta habitação mas os moradores recusaram sair.

Os bombeiros Sapadores foram chamados para acudir a várias situações provocadas pela forte chuva.

Imagens recolhidas pela RTP Madeira mostram várias zonas alagadas, estradas e mesmo garagens inundadas.

Uma descarga elétrica provocada por um raio, entre a Calheta e o Funchal, deixou também a Madeira às escuras. Brigadas da Empresa de Eletricidade conseguiram repor a energia, gradualmente.





Milhares de pessoas ficaram também sem serviços móveis e sem internet.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera já tinha alertado para o mau tempo e para a atividade invulgar de descargas elétricas atmosféricas.Mas as previsões agravaram-se ao final do dia. Pelas 19 horas foi mesmo emitido um aviso vermelho para a zona Sul e regiões montanhosas.

Há também informação de que três aviões tiveram que divergir para o Porto Santo, por causa da má visibilidade no aeroporto da Madeira.





O Presidente da Câmara do Funchal, Miguel Silva Gouveia, referiu que os serviços municipais e a Proteção Civil foram chamados para dezenas de ocorrências e vão continuar de sobreaviso nas próximas horas.



Pelas 22h00 a precipitação abrandou e foi possível aos madeirenses começar a averiguar os estragos.

Ao reporter Paulo Almada, da RTP Madeira, o responsável pelo IPMA admitiu que poderão registar-se novos episódios de chuva forte nas próximas horas, sobretudo de madrugada.