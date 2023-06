Mau tempo nos Açores. Ribeira Quente isolada devido a derrocada

Foto: Linda Maria Pacheco Luz - Antena1

Quedas de árvores, derrocadas, pequenas inundações - todos os casos aconteceram na Ilha de São Miguel. Sendo que a situação que está a preocupar mais as autoridades é o corte da única estrada de acesso à localidade de Ribeira Quente, devido a uma derrocada: cerca de uma centena de pessoas não puderam regressar a casa.



Rui Marques, do Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores, explicou à Antena 1 a dimensão do problema.



Na freguesia vizinha de Furnas, o Centro Social foi adaptado para as pessoas poderem descansar.



O presidente da Câmara de Povoação, Pedro Melo, ouvido ao início da madrugada, fez algumas críticas ao Governo regional dos Açores, por falta de respostas e de acompanhamento.