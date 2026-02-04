Mau tempo. Plataforma com apoios até dez mil euros disponível na quinta-feira, valor pode ser pago em duas semanas

O coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região centro do país explica que, a partir desta quinta-feira, vai estar disponível a plataforma da CCDR Centro. As vítimas da depressão Kristin, que contabilizam prejuízos avultados, podem submeter os os pedidos de apoio financeiro que ascendem até dez mil euros., afirma à Antena 1 Paulo Fernandes, garantindo queO antigo autarca do Fundão, nomeado pelo Governo, está a trabalhar há 24 horas e, nas primeiras horas, já esteve reunido com várias comunidades intermunicipais.Paulo Fernandes explica à Antena 1 queO coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região centro indica ainda que estão a ser criadas equipas para ajudar a população “vulnerável” na colocação de telhas ou lonas com “equipamento” adequado.. “Estamos a fazê-lo o contrarrelógio”, assegura Paulo Fernandes.