País
Mau tempo. Plataforma com apoios até dez mil euros disponível na quinta-feira, valor pode ser pago em duas semanas
Em entrevista à Antena 1, o coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região centro do país, Paulo Fernandes, indica que têm sido feitos "muitos contactos" com empresas de construção para colocar no terreno "mais mão de obra e equipamento".
O coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região centro do país explica que, a partir desta quinta-feira, vai estar disponível a plataforma da CCDR Centro. As vítimas da depressão Kristin, que contabilizam prejuízos avultados, podem submeter os os pedidos de apoio financeiro que ascendem até dez mil euros.
“As pessoas, a partir de amanhã, podem começar a preencher a plataforma. Estamos a trabalhar com os municípios e juntas de freguesia para termos resposta para ajudar no preenchimento da plataforma”, afirma à Antena 1 Paulo Fernandes, garantindo que “são apoios hiper simplificados em que as pessoas só precisam de fazer uma descrição muito sucinta dos seus problemas e aguardar pelo valor que numa ou duas semanas poderá estar disponível”. O antigo autarca do Fundão, nomeado pelo Governo, está a trabalhar há 24 horas e, nas primeiras horas, já esteve reunido com várias comunidades intermunicipais.
Paulo Fernandes explica à Antena 1 que têm sido feitos “muitos contatos a nível nacional para que seja reforçado através de empresas, fábricas de telhas, fornecedores de materiais como lonas e de primeira necessidade e já conseguimos que possam ser canalizados recursos para os centros logísticos criados pelas autarquias”. O coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região centro indica ainda que estão a ser criadas equipas para ajudar a população “vulnerável” na colocação de telhas ou lonas com “equipamento” adequado.
As equipas vão ser integradas “por elementos das grandes empresas de construção do país para que eles possam pôr mais mão de obra no território”. “Estamos a fazê-lo o contrarrelógio”, assegura Paulo Fernandes.
“As pessoas, a partir de amanhã, podem começar a preencher a plataforma. Estamos a trabalhar com os municípios e juntas de freguesia para termos resposta para ajudar no preenchimento da plataforma”, afirma à Antena 1 Paulo Fernandes, garantindo que “são apoios hiper simplificados em que as pessoas só precisam de fazer uma descrição muito sucinta dos seus problemas e aguardar pelo valor que numa ou duas semanas poderá estar disponível”. O antigo autarca do Fundão, nomeado pelo Governo, está a trabalhar há 24 horas e, nas primeiras horas, já esteve reunido com várias comunidades intermunicipais.
Paulo Fernandes explica à Antena 1 que têm sido feitos “muitos contatos a nível nacional para que seja reforçado através de empresas, fábricas de telhas, fornecedores de materiais como lonas e de primeira necessidade e já conseguimos que possam ser canalizados recursos para os centros logísticos criados pelas autarquias”. O coordenador da estrutura de missão para a reconstrução da região centro indica ainda que estão a ser criadas equipas para ajudar a população “vulnerável” na colocação de telhas ou lonas com “equipamento” adequado.
As equipas vão ser integradas “por elementos das grandes empresas de construção do país para que eles possam pôr mais mão de obra no território”. “Estamos a fazê-lo o contrarrelógio”, assegura Paulo Fernandes.
Tópicos