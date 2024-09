Mau tempo. Proteção Civil alerta para perigo de deslizamentos em zonas afetadas por incêndios

A Proteção Civil adiantou esta terça-feira que o período mais crítico com chuva e vento será a partir das 00h00 de quarta-feira "até às 23h59 de dia 26", sendo que está a ser feita "uma adequação do dispositivo" para as regiões mais atingidas pelos incêndios. A partir desta terça, a ANEPC vai enviar SMS preventivos para o Norte e Centro de Portugal continental.