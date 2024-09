Depressão Aitor promete muita chuva nos próximos dias

Já tem nome a tempestade que promete descarregar muita chuva entre hoje e amanhã no território continental português.Ouvimos as explicações do professor e investigador Pedro Miranda sobre a tempestade Aitor que levou o IPMA a emitir avisos meteorológicos em vários distritos do Centro e Norte do país, com previsões de chuva entre 100 a 200 mm no Minho e Douro Litoral e nas serras dos distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra, e entre 50 a 100 mm no restante litoral a norte do Cabo Mondego.São as zonas afetadas pelos grandes incêndios da semana passada.





O jornalista Daniel Belo falou com este especialista sobre a muita chuva que promete cair.