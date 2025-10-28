País
Mau tempo. Proteção Civil avisa para a possibilidade de inundações e cheias nos próximos dias
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou esta terça-feira para a possibilidade de ocorrência de inundações e cheias. Num aviso à população, a Proteção Civil apela à população para que adote comportamentos adequados, nomeadamente a adoção de uma condução defensiva e evitar circular ou permanecer junto à orla costeira e zonas ribeirinhas.
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para os próximos dias a ocorrência de precipitação por vezes forte e acompanhada de trovoada, bem como vento e a possibilidade de “ocorrência de fenómenos extremos de vento, em especial na região Sul”.
Os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro vão estar sob aviso laranja na quarta-feira, a partir das 3h00 até às 15h00 do mesmo dia, por "precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes".
No Algarve, há a possibilidade de formação de ondas com até quatro metros de altura, vindas de sudoeste. Todos os restantes distritos portugueses estão em aviso amarelo.
Face a estas previsões, a Proteção Civil alerta para a possibilidade de “ocorrência de inundações em zonas urbanas” ou de cheias junto a cursos de água, rios e ribeiras.
É também expectável a ocorrência de deslizamentos ou derrocadas devido à infiltração de água, um fenómeno que pode ser agravado na sequência dos incêndios rurais devido à “remoção do coberto vegetal”.
A Proteção Civil alerta ainda para a possibilidade de “piso rodoviário escorregadio” devido a formação de lençóis de água ou acumulação de gelo ou neve. Há também a possibilidade de arrastamento de objetos soltos para as vias rodoviárias.
Neste sentido, a Proteção Civil recomenda que se procure garantir a “desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e retirada de inertes e outros objetos que possam ser arrastados ou criem obstáculos”, bem como “garantir uma adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente, andaimes, placards e outras estruturas suspensas”.
Recomenda-se também especial cuidado com a possibilidade de queda de árvores e ramos devido ao vento forte. Deve ainda evitar-se circular e permanecer junto da orla costeira e zonas ribeirinhas e "adotar uma condução defensiva", evitando lençóis de água e não atravessando zonas inundadas.
Por fim, apela-se ainda à população para que esteja atenta às informações da meteorologia, da Proteção Civil e das forças de segurança.