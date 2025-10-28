Mau tempo. Proteção Civil avisa para a possibilidade de inundações e cheias nos próximos dias

Recomenda-se também especial cuidado com a possibilidade de queda de árvores e ramos devido ao vento forte. Deve ainda evitar-se circular e permanecer junto da orla costeira e zonas ribeirinhas e "adotar uma condução defensiva", evitando lençóis de água e não atravessando zonas inundadas.





Por fim, apela-se ainda à população para que esteja atenta às informações da meteorologia, da Proteção Civil e das forças de segurança.