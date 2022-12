Mau tempo. Proteção Civil fala em aviso vermelho tardio do IPMA

"Foi na terça-feira ainda durante a manhã que emitimos o aviso às juntas de freguesia, aos serviços operacionais, à população também", ainda antes de ter saído o aviso do IPMA, explicou.Margarida Castro Martins frisou que o aviso do IMPA só veio a sair pelas 14h00 de terça-feira, dia 6.

A responsável disse ainda que a Proteção Civil mantém sempre um "contacto muito próximo com o IPMA" e que geralmente emite alertas ainda antes do Instituto do Mar e da Atmosfera.





"O que sentimos é que as pessoas começam talvez a desvalorizar os avisos que recebem do IPMA", declarou.











“A emissão deste aviso é feita em função dos modelos de previsão e da nossa avaliação desses modelos. Neste caso, nós emitimos o aviso laranja quando tínhamos informação para isso”, sublinhou Jorge Miguel Miranda.



