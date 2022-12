"Temos de estar cada vez mais preparados" para fenómenos extremos, diz Moedas

Carlos Moedas diz que a ciência ainda não consegue com muita antecedência prever estes fenómenos extremos e argumenta que na última noite a proteção começou a trabalhar antes do alerta, mas ainda assim houve muitos constrangimentos na cidade. O presidente da Câmara diz que todas as autoridades trabalharam em conjunto.