Mau tempo. Todas as estradas reabertas no Porto após "manhã intensa"

“Foi uma manhã intensa, com muitas ocorrências” mas “conseguimos chegar a todas”, afirmou Ricardo Neto Pereira.





a “chuva muito intensa e muito rápida originou súbitas cheias e inundações”, levando ao terreno cerca de 50 operacionais com o apoio da Proteção Civil e dos bombeiros.



“Por volta das quatro da manhã começámos a registar as primeiras ocorrências”, disse Ricardo Neto Pereira.



Neste momento, os operacionais estão a socorrer particulares, havendo registo de "pequenas inundações em garagens ou habitações". O comandante explicou que





Este sábado deverá ser “mais tranquilo do que esta noite”, mas continua a pedir-se “alguma precaução” à população, especialmente na zona marítima.



O responsável vincou ainda que “a cidade teve a preocupação de proceder à limpeza e à remoção dos detritos que estavam acumulados junto às sargetas”.



Em todo o país, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, das 0h00 às 7h00 desta sexta-feira, 68 ocorrências causadas pelo mau tempo, a maioria inundações da via pública e estruturas e principalmente no norte.



A situação mais preocupante foi provocada por um lençol de água na VCI, levando ao despiste de um automóvel., com o resgate a ser feito “pela bagageira da viatura”, adiantou à RTP o comandante do Regimento de Sapadores do Porto.