País
Mau tempo. Todas as estradas reabertas no Porto após "manhã intensa"
A circulação do trânsito nos túneis das rotundas do Bessa e da AEP e no Campo Alegre, no Porto, foi reaberta na manhã desta sexta-feira, decorrendo agora pequenos trabalhos de limpeza.
A situação mais preocupante foi provocada por um lençol de água na VCI, levando ao despiste de um automóvel.
“Foi necessário resgatar uma vítima (…) com cerca de 60 anos que estava em hipotermia”, com o resgate a ser feito “pela bagageira da viatura”, adiantou à RTP o comandante do Regimento de Sapadores do Porto.
“Foi necessário resgatar uma vítima (…) com cerca de 60 anos que estava em hipotermia”, com o resgate a ser feito “pela bagageira da viatura”, adiantou à RTP o comandante do Regimento de Sapadores do Porto.
“Foi uma manhã intensa, com muitas ocorrências” mas “conseguimos chegar a todas”, afirmou Ricardo Neto Pereira.
O comandante explicou que a “chuva muito intensa e muito rápida originou súbitas cheias e inundações”, levando ao terreno cerca de 50 operacionais com o apoio da Proteção Civil e dos bombeiros.
“Por volta das quatro da manhã começámos a registar as primeiras ocorrências”, disse Ricardo Neto Pereira.
Neste momento, os operacionais estão a socorrer particulares, havendo registo de “pequenas inundações em garagens ou habitações”.
“Por volta das quatro da manhã começámos a registar as primeiras ocorrências”, disse Ricardo Neto Pereira.
Neste momento, os operacionais estão a socorrer particulares, havendo registo de “pequenas inundações em garagens ou habitações”.
Este sábado deverá ser “mais tranquilo do que esta noite”, mas continua a pedir-se “alguma precaução” à população, especialmente na zona marítima.
O responsável vincou ainda que “a cidade teve a preocupação de proceder à limpeza e à remoção dos detritos que estavam acumulados junto às sargetas”.
Em todo o país, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, das 0h00 às 7h00 desta sexta-feira, 68 ocorrências causadas pelo mau tempo, a maioria inundações da via pública e estruturas e principalmente no norte.
O responsável vincou ainda que “a cidade teve a preocupação de proceder à limpeza e à remoção dos detritos que estavam acumulados junto às sargetas”.
Em todo o país, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil registou, das 0h00 às 7h00 desta sexta-feira, 68 ocorrências causadas pelo mau tempo, a maioria inundações da via pública e estruturas e principalmente no norte.
Tópicos