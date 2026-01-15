País
Máximo de 13 anos. Realizados mais de 87 mil testes do pezinho em 2025
O aumento de testes corresponde a um aumento dos nascimentos relacionado com a imigração.
Foto: António Antunes - RTP
Este teste deteta de forma precoce 29 doenças que nos recém-nascidos são tratáveis.O teste do pezinho não é obrigatório, mas tem sido efetuado em praticamente todos os bebés.
Foi nos distritos do litoral que se realizou o maior número de testes: Lisboa somou 26.595, o Porto 15.656 e Setúbal 7.013.
Os especialistas avisam, todavia, que o aumento dos nascimentos está ainda distante de acautelar uma renovação geracional no país.
Em Portalegre realizaram-se apenas 547 testes. Em Bragança, foram efetuados 587 e na Guarda 668. Distritos do interior onde a população dificilmente se renova, mesmo com as comunidades imigrantes.