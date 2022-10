Mecanismo Covax recebe o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2021

A cerimónia, agendada para as 12h00 na Sala do Senado, no Parlamento português, premeia o Mecanismo Covax, um dos três pilares do “Access to Covid-19 Tools” (ACT), lançado em abril de 2020 em resposta à pandemia, como “”.A cerimónia contará com intervenções dos laureados Zarifa Ghafari e, em representação do Mecanismo Covax, José Manuel Durão Barroso, Jane Halton, Bruce Aylward e Etleva Kadili, bem como dos Presidentes da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e do Parlamento, Augusto Santos Silva.O ato contará também com a presença dos presidentes do Comité Executivo do Centro Norte-Sul, Lorenzo Vella, e da Delegação da Assembleia da República à Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, Edite Estrela, em representação do presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, e ainda com a secretária-geral do Conselho da Europa, Marija Pejčinović Burić.