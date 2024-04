Meco. Supremo Tribunal de Justiça ilibou Lusófona e Dux do pagamento de indemnizações

O Supremo Tribunal de Justiça ilibou a Universidade Lusófona e o Dux, João Gouveia, do pagamento das indemnizações às vítimas do caso do Meco.

As famílias dos seis estudantes que perderam a vida em dezembro de 2013, durante uma praxe na praia do Meco reclamavam 1,3 milhões de euros, aproximadamente 225 mil euros por cada vítima.



De acordo com o comunicado do Tribunal, a justiça não conseguiu apurar evidências suficientes para responsabilizar os réus pela perda das vidas dos jovens.



O Tribunal também não deu como provado que existisse uma relação de domínio entre o Dux, único sobrevivente, e os restantes alunos.



Os pedidos de indemnização já tinham sido negados numa primeira e segunda instâncias.



Mas o advogado diz que o caso não fica por aqui e que irá apresentar queixa contra Portugal no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.