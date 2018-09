Médias de quase 20 valores para entrar nas Universidades de Lisboa e Porto

Mais de metade dos candidatos ao Ensino Superior conseguiram entrar na Instituição que escolherem em primeiro lugar.



Quase todos os candidatos à primeira fase sabem já onde vão estudar no próximo ano. Mais de metade deles conseguiu ficar na primeira escolha.



Na altura de decidir onde tirar o curso, cidades como Tomar, Portalegre, Bragança e Beja foram eleitas a primeira opção de mais estudantes, este ano.



Lisboa e Porto, pelo contrário, perderam candidatos. Houve menos 3033 estudantes a escolherem as duas cidades.



As médias mais altas para entrar continuam a aproximar-se dos 20 valores nas duas maiores cidades do país. As engenharias ganham. Gestão Industrial, no Porto, Aeroespacial e Física em Lisboa aproximam-se dos 19 mas o aluno com a média mais elevada vai estudar na universidade da Madeira, Engenharia Civil, com 18,94 valores.



De facto, as áreas de tecnologias de informação, comunicação e eletrónica atrem hoje mais estudantes -um aumento de 6.3% em relação ao ano de 2016-2017.



As universidades e os politécnicos portugueses são também muito desejados por estudantes internacionais. A procura aumentou 22% em relação ao ano passado. São sobretudo alunos brasileiros os que querem vir estudar para Portugal.



Para quem não conseguiu, há ainda uma segunda oportunidade. Começa a 10 de setembro e termina a 21.