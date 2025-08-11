Medicamento para gota enfrenta rutura na produção e está esgotado em várias farmácias

A Associação Nacional das Farmácias confirma à Antena 1 os constrangimentos relacionados com o medicamento Colchicine - um fármaco para o tratamento da gota e de várias doenças auto-imunes.





Algumas farmácias, refere a associação, não têm neste momento nenhuma embalagem para vender. A situação agravou-se sobretudo no último mês, mas há estabelecimentos que não vendem o medicamento desde abril.





É o caso da Farmácia Alentejo, na freguesia de Alvalade, em Lisboa. A proprietária Maria João Deus Rodrigues conta várias situações em que o utente "tem uma 'nega' porque não consegue encontrar esse medicamento". O que acaba por acontecer, descreve, é que os utentes tentam ter dos médicos outra prescrição, mas que não é igual ao produto.





Também na Farmácia Alto do Lumiar, mais a norte de Lisboa, a posição é a mesma.





"É um medicamento que não tem nenhum igual no mercado", explica a diretora técnica Raquel Nobre Guerreiro, levando a que as pessoas fiquem "um bocadinho em pânico".

Laboratório procurou alternativas, Infarmed autorizou "apresentação rotulada em francês"





Contactado pela Antena 1, o laboratório Jaba Recordati, que tem a licença de distribuição do medicamento Colchicine em Portugal, aponta que os constrangimentos surgiram porque a fábrica que produzia o fármaco na Roménia decidiu parar no início deste ano.





O diretor-executivo do laboratório lamenta a situação e garante que tudo fez para resolver o problema o mais depressa possível. Nélson Pires assegura que a partir desta segunda-feira a situação começa a voltar ao normal.





"Não temos stock para num mês venderemos quatro ou cinco meses", diz, pelo que vai ser preciso "algum equilíbrio nas notas de encomendas que vêm dos armazenistas e das farmácias para que o produto chegue a todos".



Depois de encontrar uma alternativa em Itália, Nélson Pires afirma que houve problemas nesse processo, virando-se então para um fabricante em França que fez chegar o fármaco a Portugal na semana passada.





"Está a ser inserido o folheto em português e vão começar a chegar aos doentes", garante Nélson Pires, afirmando que "até à entrada do novo lote do novo fabricante está assegurado o abastecimento normal para todos os doentes". Apesar dos constrangimentos assumidos pelas farmácias que o laboratório estima terem afetado cerca de dez mil pessoas por mês, desde março, Nélson Pires explica que não se verificou uma rutura, e que o laboratório, as farmácias e o Infarmed conseguiram gerir o stock disponível.





Numa nota enviada à rádio pública, o Infarmed esclarece que foi notificado pelo laboratório da "rutura de abastecimento até março de 2026, por constrangimentos no fabrico".





"A notificação foi efetuada em fevereiro de 2025, e desde então, o Infarmed tem articulado com a empresa e com os parceiros europeus para garantir a disponibilidade deste medicamento", escreve a entidade reguladora dos medicamentos em Portugal.





Depois de aprovada em abril uma primeira autorização, que vinha de Itália mas que teve problemas logísticos, o Infarmed deu uma segunda autorização para a "utilização excecional de uma apresentação rotulada em francês, com distribuição prevista a partir desta semana".





As novas embalagens, com 30 comprimidos em vez dos 20 que eram habituais, devem chegar às farmácias a partir desta segunda-feira ou terça-feira.



A presidente da Associação Nacional das Farmácias, Ema Paulino, explica que a prescrição anterior é válida, ou seja, os doentes não precisam de uma receita diferente.

