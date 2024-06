Poderá ser mais difícil manter as urgências a funcionar em julho Os médicos ameaçam não fazer mais do que as 150 ou as 250 horas extraordinárias a que estão obrigados

Iniciativa do movimento médicos em luta que quase paralisou as urgências no final do ano passado.



Exigem que, nas negociações com os sindicatos, seja discutida a grelha salarial e o horário de trabalho de 35 horas.