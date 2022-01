Médicos de saúde pública recomendam escusa de responsabilidade civil

O presidente da associação Gustavo Tato Borges defende que deviam ter sido encontradas alternativas como o voto antecipado e o voto eletrónico.

O bastonário da Ordem dos Médicos concorda que a votação por meio eletrónico seria o ideal mas face às opções encontrou-se a melhor solução.No dia das eleições, quem estiver em isolamento por causa da covid-19 vai poder sair de casa para votar. O Governo decidiu seguir as indicações do parecer pedido à Procuradoria Geral da República e vai alterar as normas do confinamento para permitir a votação.Não haverá um horário obrigatório, mas o governo recomenda aos eleitores que saiam de casa para votar ao final do dia entre as seis e as sete da tarde.