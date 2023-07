Foto: Unsplash

Apesar de estarem agendadas reuniões negociais com o Ministério da Saúde para as próximas sexta e terça-feira, os médicos decidiram manter o protesto.



Este é um processo negocial que já se arrasta há vários meses. As questões em cima da mesa vêm do tempo da ministra Marta Temido.