Médicos estão cada vez mais preocupados com multirresistência aos antibióticos

A especialista Conceição Calhau sublinha que o desequilíbrio provocado por antibióticos está a contribuir para o desenvolvimento de doenças como obesidade, diabetes, cancro e doenças cardiovasculares.Outro fator de risco para a saúde do microbioma são determinados hábitos e comportamentos alimentares, como explica a investigadora Conceição Calhau.é preciso cuidar do microbioma porque tudo interfere com este órgão... o parto, a alimentação nos primeiros meses de vida, o sono, os animais domésticos e, por isso, explica a professora catedrática, é preciso desde logo comer bem seguindo a Dieta Mediterrânica.Até sexta-feira, a NOVA Medical School promove consultas a preço reduzido, 25 euros, incluindo uma avaliação da composição corporal, de forma a sensibilizar a população para a importância e o cuidado do microbioma.