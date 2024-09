Médicos retomam negociações com o Ministério da Saúde

A última reunião com a tutela ocorreu em 1 de agosto e, nessa altura, o secretário-geral do SIM, Nuno Rodrigues, insistiu que a valorização dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde (SNS) obrigava a olhar para as grelhas salariais, sublinhando que estava disponível para aumentos faseados.”, defendeu na ocasião.Considerando existir disponibilidade orçamental para acomodar a medida, o SIM, em 1 de agosto, apresentou uma proposta para desbloquear o processo, através de um sistema automático de atribuição de pontos referentes ao período em que os profissionais não foram avaliados.