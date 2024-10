Medidas anunciadas por Montenegro estão a ser implementadas desde o anterior governo

O primeiro-ministro e líder do PSD revelou que pretende reforçar a proximidade e visibilidade das polícias na rua e incrementar com maior abrangência sistemas de videovigilância.Ouvido esta manhã na Antena 1, o socialista José Luís Carneiro admite ter ficado surpreendido com a falta de novidade destas medidas.O ex-ministro da Administração Interna dá mesmo o exemplo das equipas mistas anunciadas ontem pelo primeiro-ministro.Luís Montenegro prometeu "criar equipas multi-forças que vão integrar a PJ, PSP, GNR, ASAE, ACT, sob articulação do Sistema de Segurança Interna, para irem para o terreno combater sem tréguas a criminalidade violenta, o tráfico de droga, o tráfico e abuso de seres humanos e a imigração ilegal".