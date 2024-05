Medina explica redução da dívida pública em 2023

O líder da bancada parlamentar dos centristas, Paulo Núncio, justificou esta audição com a acusação ao governo anterior, no qual Medina foi ministro das Finanças, de ter feito uma “redução artificial” da dívida com “dinheiro das pensões”.Num relatório sobre condições dos mercados, dívida pública e dívida externa até março, divulgada em 10 de abril,Este acréscimo de aplicações de unidades orgânicas em instrumentos de dívida, segundo a UTAO, resultará em alguns casos "de meras opções de gestão", havendo também casos em que "as opções de gestão financeira foram condicionadas por orientações do Governo".O documento da Unidade Técnica de Apoio Orçamental classifica a redução da dívida pública como “artificial”.O rácio da dívida pública fixou-se em 99,1% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2023 e em termos nominais diminuiu 9,3 mil milhões de euros face ao ano anterior, para 263,1 mil milhões de euros.