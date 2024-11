Membros de União de Freguesias da Foz do Porto demarcam-se de demissão de Mayan

"Os restantes elementos do executivo demarcam-se de forma clara de quaisquer atos que o atual presidente tenha praticado no exercício das suas funções e que estarão na base da sua demissão", referem Ana Furtado, José Ramos, Laura Brito, Francisco Lourenço, Cláudia Bravo e Germano Castro Pinheiro num comunicado enviado à Lusa.

Tiago Mayan demitiu-se na quinta-feira do cargo de presidente da junta, alegando falta de "condições pessoais para continuar a exercer" o cargo, assumindo que o motivo era da sua "inteira responsabilidade".

Em causa está a assunção, por Tiago Mayan, da falsificação de assinaturas do júri do Fundo de Apoio ao Associativismo Portuense, numa ata datada de 16 de setembro, elaborada e falsificada pelo ex-candidato presidencial apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), segundo uma outra ata de uma reunião entre o júri e o executivo da junta, na quarta-feira.

Segundo o documento da reunião, a que a Lusa teve acesso, quando confrontado com a primeira ata, Mayan confirmou "que foi ele que elaborou o documento e colocou as assinaturas, atribuindo a si próprio tal responsabilidade, isentando de qualquer culpa todos os restantes membros do seu executivo e colaboradores".

Estes elementos do executivo revelam que foram informados das razões que levaram ao pedido de demissão na noite de quarta-feira por Tiago Mayan.

"Antes dessa data, em nenhum momento os restantes elementos que compõem o executivo tiveram conhecimento direta ou indiretamente dos atos que estão na origem da demissão do atual presidente", garantiram.

Além disso, estes membros do executivo da União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde garantem estar "unidos e determinados" em dar continuidade ao trabalho até agora desenvolvido "fazendo tudo o que estiver ao seu alcance para merecer a confiança de quem os elegeu".

Tiago Mayan foi eleito, em setembro de 2021, presidente da junta com 36,92% dos votos, pelo movimento independente "Rui Moreira: Aqui Há Porto", apoiado pela Iniciativa Liberal (IL), CDS-PP, Nós Cidadãos e MAIS.

Foram eleitos para o executivo da junta Ana Júlia Furtado, José Ramos, Laura Lages Brito, Germano Castro Pinheiro, Tiago Lourenço (PSD) e Cláudia Bravo (PSD).

Tiago Mayan, ex-candidato presidencial da IL, formalizou em julho a sua candidatura à liderança do partido por estar insatisfeito com o rumo do mesmo e entender que a IL precisa de alcance, amplitude e arrojo.