Mendes diz que sondagens "não batem com rua" mas admite que pode perder com "dispersão de votos"

No final de uma visita ao Mercado Municipal de Torres Vedras (distrito de Lisboa), o candidato apoiado pelo PS e CDS-PP foi questionado sobre uma sondagem feita pela Pitagórica para a CNN Portugal, TVI, JN e TSF, divulgada na segunda-feira, que aponta um empate técnico entre cinco candidatos, com António José Seguro (PS) a liderar e Marques Mendes em quinto lugar.

"Não embandeirei em arco com outras sondagens no passado e também não vou perder o entusiasmo com esta sondagem. De resto, o primeiro dado surpreendente da sondagem é que não bate muito certo com a rua, com a realidade do terreno", considerou, dizendo que encontra na campanha "grande adesão".

No entanto, o candidato repetiu uma mensagem que tem dominado a sua campanha desde domingo, quando o presidente do PSD e primeiro-ministro Luís Montenegro fez um apelo ao voto útil em Marques Mendes ao espaço do centro-direita e até aos socialistas moderados.

"Se houver uma grande dispersão de votos, eu posso perder esta eleição. Se houver uma concentração de votos, seguramente que eu posso ganhar esta eleição", afirmou hoje Marques Mendes, assegurando que "não vai mudar nada" e continuará a trabalhar "com muita humildade".