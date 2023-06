Mendonça Mendes explica-se sobre polémica do computador "roubado"

A audição na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias foi imposta pela Iniciativa Liberal com recurso ao agendamento de caráter obrigatório após um primeiro "chumbo", que contou apenas com o voto contra do PS.Nas últimas semanas, o secretário de Estado Adjunto de António Costa tem-se recusado a responder a todas as questões relacionadas com este tema, designadamente o contacto que manteve com o ministro das Infraestruturas, João Galamba, na noite de 26 de abril.