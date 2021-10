Mercado português não consegue absorver jovens que saem das universidades

Esta é uma das conclusões do estudo desenvolvido por investigadores do Instituto Universitário de Lisboa que vai ser apresentado esta segunda-feira em Lisboa durante o lançamento do observatório do emprego jovem.Um organismo que nasce para contribuir para a reflexão pública sobre a questão do emprego jovem.Em Portugal, em situações de instabilidade económica, o emprego jovem é mais volátil e mais vulnerável do que na maioria dos países da OCDEOs jovens portugueses têm não só salários mais baixos, como têm também empregos mais instáveis, explica o coordenador do observatório do emprego jovem, Paulo Marques.

Mas além da questão da vulnerabilidade, há a questão da "sobre-qualificação": E o mercado não está a acompanhar o fenómeno. Uma realidade que é preciso alterar, refere o coordenador do observatório do emprego jovem.