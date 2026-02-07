Metro de Lisboa retomou operação normal em toda à rede às 06h30

A medida foi tomada de forma "preventiva para minimizar a entrada de águas pluviais e/ou fluviais, mantendo-se operacionais os restantes acessos das mesmas estações", informou hoje a empresa, numa nota divulgada no seu `site`.

Na sexta-feira, o Metropolitano de Lisboa tinha avisado que as medidas preventivas tomadas devido à previsão de mau tempo poderiam resultar em "constrangimentos na circulação" hoje, com eventuais atrasos na abertura das linhas Azul e Verde".

A empresa adiantou que os acessos estarão temporariamente encerrados em seis estações: Linha Amarela - Estação Odivelas --- acesso para a Rua Dr. Egas Moniz; Linha Azul - Estação São Sebastião --- acesso para a Av. Ressano Garcia e acesso para a Av. Marquês de Fronteira e Estação Terreiro do Paço --- acesso ao Cais das Colunas; Linha Verde - Estação Rossio --- dois acessos para a Praça D. Pedro IV, Estação Alvalade --- dois acessos para a Av. da Igreja e Estação Roma --- dois acessos para a Av. dos Estados Unidos da América.

Em comunicado, a empresa sublinhou as previsões de agravamento das condições meteorológicas, com "especial incidência na frente ribeirinha de Lisboa".

Outras medidas adotadas incidem sobre alterações aos locais habituais de parqueamento dos comboios, ao reforço da disponibilidade de meios de bombagem, e a monitorização permanente do sistema de bombagem instalado no troço Jardim Zoológico/Praça de Espanha, o qual foi reforçado com a instalação de uma bomba adicional de elevado débito, detalhou.

Na quinta-feira, a circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida entre as estações Pontinha e Marquês de Pombal devido a uma subida "rápida e excecional" dos níveis freáticos subterrâneos perto da estação Jardim Zoológico.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Portugal continental vai começar a sentir esta manhã os efeitos da depressão Marta, que traz chuva, neve, vento e agitação marítima e uma nova subida dos caudais dos rios e ribeiras a sul do rio Tejo.