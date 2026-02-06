Metro de Lisboa retomou operação normal em toda a rede

"Foi possível repor atempadamente as condições operacionais nas estações da frente ribeirinha, após as medidas de proteção adotadas durante a madrugada", informou hoje a empresa numa nota divulgada no seu site.

A empresa tinha alertado na quinta-feira para a possibilidade de existirem constrangimentos na operação do Metro, incluindo atraso na abertura das linhas Azul e Verde devido ao aumento do caudal do rio Tejo e da possibilidade de inundação das zonas ribeirinhas.

Por isso, o Metropolitano de Lisboa adotou medidas de proteção das infraestruturas e comboios junto à zona ribeirinha, nas estações Terreiro do Paço e Cais do Sodré.

As medidas de proteção foram adotadas nas estações Terreiro do Paço, da Linha Azul, e Cais do Sodré, da Linha Verde, para "garantir tanto quanto possível a estanqueidade" nestas zonas.

Na quinta-feira, a circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa esteve interrompida entre as estações Pontinha e Marquês de Pombal devido a uma subida "rápida e excecional" dos níveis freáticos subterrâneos perto da estação Jardim Zoológico, mas foi retomada pelas 21h49.

O Metropolitano de Lisboa opera diariamente com quatro linhas: Amarela (Rato-Odivelas), Verde (Telheiras-Cais do Sodré), Azul (Reboleira-Santa Apolónia) e Vermelha (Aeroporto-São Sebastião).

Normalmente, o metro funciona entre as 6h30 e a 1h00.

Na quinta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil alertou para uma subida do caudal do rio Tejo devido ao impacto de descargas das barragens espanholas, principalmente na Lezíria do Tejo.