Metro de Lisboa volta a parar a 6 de novembro

RTP

Esta quinta-feira a circulação esteve parada entre as 6h00 e às 9h30. O sindicato denunciou problemas com a presença dos trabalhadores nas instalações, como explica a sindicalista Anabela Carvalheira.



Segundo a Fectrans, os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa que aderiram à paralisação foram impedidos de fazer greve no posto de trabalho.