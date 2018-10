Metro de Lisboa volta a parar dia 6 de Novembro

RTP

Hoje a circulação esteve parada entre as 6 e às 9 e meia da manhã, com o sindicato a denunciar problemas com a presença dos trabalhadores nas instalações como explica a sindicalista Anabela Carvalheira.



Segundo a Fectrans os trabalhadores do Metropolitano de Lisboa, que aderiram à paralisação, estão a ser impedidos de fazerem greve no seu posto de trabalho, disse fonte sindical.



“Nesta altura [o metro] está parado. Significa que os trabalhadores aderiram à greve, embora a empresa tenha tentado utilizar atitudes que não são habituais, nomeadamente impedir os trabalhadores de fazerem a greve no seu posto de trabalho e utilizar a polícia para retirar trabalhadores do interior das estações. Independentemente destes ‘problemazinhos’ é um facto que o metro está parado”, disse à Lusa Anabela Carvalheira, da Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações.



De acordo com Anabela Carvalheira, no Colégio Militar a polícia retirou trabalhadores das instalações.



“No Colégio Militar tínhamos trabalhadores que estavam em piquete de greve que estavam dentro das instalações e a polícia tirou-os de lá por ordem do conselho de administração. Só posso entender isso”, contou.