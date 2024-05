Metro do Porto. Arrancam obras da futura Linha Rubi

As obras da futura Linha Rubi do Metro do Porto começam hoje em Vila Nova de Gaia. Vêm aí complicações nos acessos à ponte da Arrábida. A empreitada levará ao corte da rotunda Edgar Cardoso durante os próximos dois anos.

Esta nova fase dos trabalhos vai obrigar a uma série de cortes e condicionamentos com impacto nalgumas vias da cidade.



Segundo a Metro do Porto, os trabalhos vão ter impacto ao longo de toda a Via Edgar Cardoso, entre a zona de Coimbrões e o nó da Arrábida.



Garante, no entanto, que em todo o traçado existem alternativas locais de circulação, devidamente sinalizados.



O valor global de investimento da Linha Rubi é de 435 milhões de euros, um investimento financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência.



Esta linha vai ligar que ligará a Casa da Música, no Porto, a Santo Ovídio, em Gaia.