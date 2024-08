Miguel Albuquerque e Pedro Ramos vão ser ouvidos na Assembleia Legislativa da Madeira sobre o incêndio

Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque (2D), Pedro Ramos (2E), secretário Regional de Saúde e Proteção Civil, e António Nunes (D), presidente da Proteção Civil da Madeira, 21 de agosto de 2024 | Homem de Gouveia - Lusa

O pedido é do partido JPP - Juntos Pelo Povo - e foi aprovado, por maioria, pelo JPP, PS e CDS, e teve abstenção do PSD.



A deputada do JPP, Lina Pereira, que preside à 5.ª Comissão Especializada de Saúde e Proteção Civil do Parlamento madeirense explica à Antena 1 que estas audições parlamentares têm caráter de urgência.



Como estão a decorrer as férias parlamentares, compete agora à Comissão Permanente do Parlamento Madeirense, requerer a presença do presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, e do secretário regional da Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos.