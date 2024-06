Miguel Albuquerque entrega programa do Governo madeirense

Na passada quarta-feira, o representante da República para a Madeira indigitou o também líder do PSD regional para formar Governo com base no acordo parlamentar estabelecido com o CDS-PP, depois de ter recusado a solução conjunta proposta pelo PS e o JPP, que considerou não ter “qualquer hipótese de sucesso”.O juiz conselheiro defendeu, pelo contrário, que “”.O PSD venceu as regionais antecipadas, com a eleição de 19 deputados, ficando a cinco mandatos de conseguir a maioria absoluta. O parlamento regional é composto por 47 lugares, sendo necessários 24 deputados para a maioria absoluta.O PS elegeu 11 deputados, o JPP nove, o Chega quatro e o CDS-PP dois, enquanto a IL e o PAN elegeram um deputado cada. De fora do parlamento ficaram a CDU (PCP/PEV) e o BE, que nas eleições regionais anteriores tinham conquistado um mandato.