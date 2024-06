Milhares de reformados não estão a receber Complemento Solidário de Idosos

A Presidente do MURPI, Isabel Gomes, critica a falta de esforço por parte da Segurança Social para divulgar a medida, isso faz com que o complemento solidário para idosos chegue apenas a uma parte da população que poderia beneficiar deste dinheiro.Isabel Gomes, do MURPI, defende a existência de uma campanha de divulgação, para se seja explicada aos idosos a forma como se pode aceder a este apoio social.A APRE lamenta que sejam poucos os pensionistas a receber o complemento solidário, num universo de muitos milhares de pensionistas que são elegíveis.Uma realidade que se deve, diz a presidente Maria do Rosário Gama, ao facto de o Governo não fazer divulgação desta medida.